За все время по Крымскому мосту проехало 14 миллионов автомобилей

Длина Крымского моста – 19 километров. Он соединяет Керченский полуостров Крыма с Таманским полуостровом Краснодарского края. Фото: Архив "КП"

По Крымскому мосту со дня его открытия проехало 14 миллионов автомобилей, сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Тамань».

В сторону полуострова и в сторону Краснодарского края переправилось практически одинаковое количество машин.

С начала 2021 года Крымским мостом воспользовались около миллиона автомобилистов. Это на 22% больше аналогичных показателей за прошлый год.

Напомним, что в полночь 31 марта 2021 года Крымский мост частично перекрывали на два дня. Движение ограничили из-за проведения противопожарных учений.

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