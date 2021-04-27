Сергей Аксёнов: В Симферополе открыли 2 новых детсада

Проверить очередь в детсады Крыма можно на сайте «Электронная очередь РК ДОО». Фото: Архив "КП"

В крымской республике появились 2 новых детсада на 320 мест: «Детский сад комбинированного вида №12 «Белочка» и «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Семицветик». Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своих социальных сетях.

Он также уточнил, что проблемный вопрос очередей в детсады планируют разрешить к 2022 году.

- Ориентировочно к 2022 году очередь в детские сады будет ликвидирована, но уже на сегодняшний день есть существенный прорыв в этом вопросе, – написал Аксенов.

Ранее сообщалось, что в Симферополе и Саках открыли три детских сада, на строительство которых потратили 558 миллионов рублей.

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