В Минобороны РФ назвали учения, прошедшие в Крыму, ответом на активность НАТО

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что крупные учения, которые прошли на полигоне Опук в Крыму, это ответ России на активность НАТО.

- В ответ на угрожающую военную деятельность НАТО мы приняли соответствующие меры. Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ, – цитирует Шойгу пресс-служба минобороны.

Также глава оборонного ведомства подчеркнул, что Россия перемещает войска по своей территории по планам.

Кроме того, Шойгу подчеркнул, что в последнее время «только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу».

Напомним, в Крыму прошли учения с участием кораблей Черноморского флота, а также больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов.

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