В Турции предложили признать Крым частью Российской Федерации

Крым в составе России с 2014 года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Турецкая партия Vatan ратует за признание Крыма российской территорией. На такую позицию членов партии сподвигло высказывание президента США Джо Байдена, назвавшего «геноцидом армян» события начала 20-ого века в Османской империи. Нужно отметить, что ранее руководство США всячески избегало использование такого термина.

Такую точку зрения политическая сила обозначила на митинге, который прошел в Анкаре и транслировался на странице Vatan в Facebook.

Кстати, один из каналов Турции обнародовал карту, судя по которой к 2050 году в состав страны «должны войти» часть регионов России, а также территории Греции, Армении, Кипра и не только.

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