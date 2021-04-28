Последствия ДТП с фурой на трассе «Таврида» устранили

Перекрытый участок можно было объехать через Феодосийскую развязку с выходом на региональную сеть дорог. Фото: пресс-служба МЧС РК.

Последствия ДТП на трассе «Таврида» устранили, теперь движение полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе федерального казенного учреждения «Упрдор «Тамань».

- В 14.15 на 82-м км автомобильной дороги А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь возобновлено движение транспорта по направлению в Керчь. Последствия ДТП устранены в полном объеме: поврежденное транспортное средство эвакуировали, – говорится в сообщении.

Около семи часов, пока устраняли последствия аварии и эвакуировали грузовой автомобиль, движение на дороге было ограничено.

Ранее сообщалось, что причиной ДТП на трассе «Таврида» в районе Феодосии стал взрыв колеса у фуры.

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