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Общество29 апреля 2021 10:44

В Симферополе снесли 33 самовольные постройки

На устранение еще 10 объектов готовят документы
Елизавета КВАЧКОВА
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Размещение торговых объектов, которые снесли, нарушало законодательство.

Размещение торговых объектов, которые снесли, нарушало законодательство.

Фото: Архив "КП"

С начала 2021 года в Симферополе демонтировали 33 незаконных торговых объекта. Об этом сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Олег Симонов, передает пресс-служба муниципалитета.

Он отметил, что проверки в крымской столице продолжаются. Готовятся документы на снос еще 10 нестационарных строений.

- Материалы по данным объектам были рассмотрены муниципальной комиссией по демонтажу, установлена и подтверждена незаконность их размещения, – добавил Симонов.

Напомним, что ранее в Ялте начался снос незаконных ларьков и киосков.

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