Фонтаны в Симферополе вышли из «зимней спячки»

Городские фонтаны законсервировали на зиму в конце ноября прошлого года. Фото: Надежда ДАЦЮК

Симферопольские фонтаны снова работают – их вывели из зимней консервации. Первые уже запущены в парке Тренева и сквере Республики, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С началом теплой весенней погоды фонтаны в Симферополе заработали. Фото: Александра Тимощенко

Рабочие убрали каркас, который защищал сооружения осенью и зимой от осадков, холода и вандалов. Также почистили чаши, двигатели и остальные элементы, сняли известняковый налет.

По планам, в Екатерининском саду фонтаны начнут работать с 1 мая.

Ранее сообщалось, что в Крыму утвердили план подготовки к проведению курортного сезона-2021.

Первый этап работ стартовал 14 апреля. Фото: Надежда ДАЦЮК

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