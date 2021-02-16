Как Крым готовится встретить туристов в курортном сезоне-2021

В Крыму готовятся к высокому сезону 2021 года Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму утвердили план подготовки к проведению курортного сезона-2021. Основной упор сделан на организацию парковок и улавливающих автостоянок, чтобы туристический транспорт не создавал заторы на узких улицах прибрежных городов и поселков.

В Минкурортов Крыма ориентируют туристическую отрасль на дальнейшее соблюдение противоэпидемических мер.

- Мы понимаем, что ограничительные мероприятия, дезинфекция, социальное дистанцирование, масочный режим с нами, по крайней мере, на некоторое время, - отметил министр курортов Вадим Волченко. - Надеемся, что требования будут смягчаться.

Массовый заезд туристов ожидается уже на майские праздники Фото: Анна КИРИЕНКО

В первую очередь муниципалитетам поручено разобраться в транспортной инфраструктурой. Чтобы не перегружать дороги строительной техникой и не поднимать пыль и шум в курортных зонах, к 1 апреля власти прибрежных городов должны определить границы моратория на строительные работы, исключая объекты по государственным программам.

До 1 мая в Ялте, Судаке, Феодосии и Бахчисарае определят площадки для стоянки въезжающего туристического транспорта. К этому сроку властям поручено обустроить парковки для отстоя туристических автобусов у Крепости Алустон, Ливадийского дворца-музея, Массандровского и Воронцовского дворцов, замка «Ласточкино гнездо», комплекса «Ханский дворец XVI-XIX вв.» в Бахчисарае, пещерных городов «Чуфут-Кале» и «Мангуп-Кале», заповедника «Судакская крепость», музея древности «Кара-Тобе».

Помимо этого, в каждом курортном муниципалитете должна быть благоустроенная площадка для остановки и отдыха экскурсионных групп, а дороги к основным объектам показа приведены в порядок и отремонтированы уже к майским праздникам. Возле каждого объекта показа и на каждой стоянке должны предусмотреть места для инвалидов, на что Минкурортов предлагает использовать целевые гранты Ростуризма и готово оказать содействие в их получении. Но с едиными стилем выносной торговли и точек экскурсионных продаж муниципалитеты в состоянии справиться самостоятельно. Местным администрациям предстоит установить запрет на мотороллеры, мопеды, гироскутеры и электросамокаты на набережных и пешеходных зонах, чтобы не мешать жителям и гостям Крыма.

Объекты приема туристов должны обеспечить трехдневный запас воды Фото: Анна КИРИЕНКО

В предстоящем пляжном сезоне решено упорядочить водные аттракционы и морские прогулки.

- С этого года ликвидируется понятие сезонных баз стоянок маломерного флота, все гидроциклы, катера и яхты приписываются к постоянным пунктам проката, которые фиксируются в дислокации, чтобы выявлять нелегальные и транспортировать на штрафстоянки, которые должны организовать муниципалитеты, - подчеркнул Волченко.

Как и в предыдущие годы, до 1 марта все пляжные территории будут закреплены по договорам благоустройства, до 1 мая пользователям поручено обеспечить техническую готовность пляжей с установкой информационных аншлагов на входе, до 1 июня - полную готовность пляжа с получением разрешительных документов.

- Пользователь пляжа, с которым заключено соглашение, несет ответственность, если на его территории стоит незаконная торговля, незаконная техника, водные мотоциклы, аттракционы, - указал глава Крыма Сергей Аксенов. - В прошлом году до 50% торговли и услуг на пляжах было в тени. Весь пляж занят шезлонгами, полотенце положить некуда. А под платные услуги отведено не больше 30%.

Администрациям курортных территорий предстоит внести в договоры благоустройства пляжей ответственность пользователей за незаконные услуги и торговлю, и предусмотреть ежегодный план работ по подготовке к сезону. Во многих договорах не оказалось даже схемы пляжа, не говоря об обозначении территории для оказания платных услуг. Параллельно Минкурортов РК не оставляет надежды наделить муниципалитеты полномочиями по очистке территорий за границами населенных пунктов, чтобы решить проблему поиска ответственных за мусор на побережье.

Судя по всему, к лету будет снят запрет на прием и размещение детских организованных групп. По крайней мере, постановлением Совмина местные администрации должны за месяц предупреждать о планируемом заезде детских групп МВД, МЧС и Роспотребнадзор, как для отдыха, так и для участия в массовых мероприятиях и спортивных соревнованиях. Размещать детей в неспециализированных объектах, в том числе в палаточных лагерях, запрещено. Поэтому в муниципалитетах должны отслеживать, куда собираются селить участников разных фестивалей и состязаний.

С легализацией всех объектов приема и размещения туристов решили повременить. Муниципалитеты продолжат выявлять незарегистрированные гостевые дома и мини-отели, и направлять информацию об этом в Минкурортов. Заодно вычислять гостиницы, которые до сих пор не прошли классификацию и не получили «звезды» соответствия уровню комфорта. На местные власти возложена миссия переговорщиков по обеспечению прохода к морю через территорию санаторно-курортных учреждений.

Со своей стороны Минкурортов будет убеждать туристический бизнес не поднимать цены на сезон-2021, а местные советы - ограничить на уровне 5% рост налогов и арендных платежей за землю для рекреационных объектов.

Отелям, гостиницам и санаториям поручено иметь трехдневный запас воды, для чего приобрести накопительные емкости.

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