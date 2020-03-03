Осталось два месяца: Что должен успеть сделать Крым перед началом курортного сезона 2020

Ежегодно в преддверии курортного сезона власти Крыма стремятся исправить недочеты предыдущих лет и упредить возможные проблемные ситуации этого года. В сезоне-2020 акцент сделали на уборку пляж

За уборку пляжей будут отвечать муниципальные службыФото: Анна КИРИЕНКО

ЗАГАР БЕЗ МУСОРА

Уборка пляжей за границами населенных пунктов - вопрос стратегической важности. Почти 83 км прибрежной полосы, или 40% пляжных территорий не входят в зону ответственности муниципалитетов, и несколько лет подряд региональные власти не могли найти крайнего за их санитарное состояние: республиканское МинЖКХ не имеет штата дворников и предложило организовать на местах субботники по уборке пляжей в рамках акции «Сделаем Крым чистым».

Но масштаб проблемы точечным акциям не под силу. Например, «крымские Сейшелы» - коса Беляус - где Окуневский сельский совет совместно с администрацией Черноморского района регулярно проводят субботники, каждое лето утопает в мусоре. Людей приезжает все больше, и увозить с собой отходы им как-то не с руки. А тратить на уборку бюджетные деньги за границами своих компетенций местные администрации не имеют права.

К этому сезону МинЖКХ Крыма готовит проект закона о наделении местных муниципалитетов полномочиями по обеспечению санитарной очистки пляжей, расположенных на землях государственной собственности. Пока документ проходит согласование в Минземимущества, Минкурортов и Минприроды Крыма.

Чистота пляжей - вопрос стратегической важностиФото: Анна КИРИЕНКО

- Перечень морских береговых полос общего пользования, расположенных за границами населенных пунктов и находящихся в собственности Республики Крым, подлежащих уборке органами местного самоуправления, составляет Минземимущества, - уточнили КП-Крым в коммунальном ведомстве. - Финансирование затрат (на уборку, - Ред.) будет осуществляться из муниципальных бюджетов, в том числе за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Крыма.

О какой сумме идет речь - пока не ясно. Хотя несколько лет подряд МинЖКХ получало на эти цели по 30 миллионов рублей. Нет понимания, как муниципалитеты будут делить между собой территорию, которая в их границы не входит, но находятся между двумя населенными пунктами. К примеру, прибрежную полосу между Евпаторией и Саками, где так любят останавливаться и отдыхать автовладельцы.

НЕ ПОПАСТЬ ПОД ГИДРОЦИКЛ

Прошлогодняя попытка навесить на муниципалитеты обязанность следить за судоводителями себя не оправдала. Катера с надувными аттракционами, гидроциклы и яхты пользовались бесконтрольностью и собирали клиентов прямо с пляжа. Хотя для подхода маломерных судов к берегу должна быть огорожена специальная зона, чтобы обезопасить купальщиков. Финансовые санкции от 500 рублей на граждан до 5 тысяч рублей на юридических лиц не действовали, и посредине лета на уровне руководства республики всерьез заговорили о конфискации прогулочных яхт и катеров, раз уж следить за ними некому.

В итоге крайними сделали пользователей пляжей, обязав их следить за порядком и оперативно вызвать инспекторов ГИМС (госинспекции по маломерным судам), если на воде безобразничают гидроциклисты или яхтсмены. Но проверять наличие документов, в том числе на предпринимательскую деятельность, пользователи пляжей не в праве, а зафиксировать правонарушение на фото или видео и отправить в ГИМС может любой гражданин.

Новые правила позволят ставить на штрафстоянку гидроциклы и катераФото: Анна КИРИЕНКО

В этом году к лодкам и катерам решили зайти с нескольких сторон. Во-первых, закрепить маломерные суда за постоянными, а не сезонными базами стоянок. Это упрощает контроль за катерами и гидроциклами, ведь прятаться за пирсами и причалами они уже не смогут. Там же официально будут находиться пункты проката маломерных судов, и, по идее, собирать желающих покататься на банане или ватрушке вдоль берега уже не получится - все пассажиры дружно надевают спасательные жилеты и отправляются на морскую прогулку от портового причала.

Правда, тут возникает другая проблема - целых причалов почти не осталось, хоть они и числятся как официальные портопункты.

Во-вторых, Минтранс Крыма к старту сезона определит порядок эвакуации и хранения на стоянках маломерных судов, водители которых нарушили правила безопасности на водных объектах или подошли близко к пляжу. Еще на слуху история, когда в Ялте двое мужчин на гидроцикле сбили в море серфингистку. Женщина получила травмы и попала в больницу, а транспортная полиция пыталась изъять гидроцикл, но с места стоянки судна путь перегородил автомобиль. В итоге пришлось вызывать наряд ДПС, чтобы освободить дорогу.

При этом за коммерческие перевозки по морю по-прежнему отвечает Южное управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, которое базируется в Ростове. Крымский филиал из трех сотрудников находится в Севастополе. Протоколы на нарушителей инспекторы отправляют в Ростов, и такая бюрократическая процедура не способствует оперативному реагированию на нарушителей.

- Что касается контроля за коммерческими перевозками пассажиров по морю и аттракционами на воде, то это лежит вне плоскости регионального законодательства, - поясняет начальник Центра ГИМС республиканского главка МЧС Булат Каюмов. - После того, как ГИМС выдает акт освидетельствования пляжа на допуск его в эксплуатацию, инспектор не имеет права выходить с проверкой на эту территорию. Соблюдение правил безопасности контролируют административные комиссии муниципалитетов.

Штрафовать за подход к берегу вне уствновленых зон можно, но сложноФото: Анна КИРИЕНКО

ТАБЛО И ПАСПОРТ

К 1 марта в муниципалитетах должны были закрепить все пляжи за конкретными пользователями и назначить персонально ответственного заместителя главы администрации за проведение курортного сезона. На его плечах - контроль за технической готовностью прибрежных территорий принять первых туристов уже на майские праздники. Всю работу пользователи проводят по утвержденной схеме с расположением теневых навесов, туалетов, ногомойников, душевых и прочих атрибутов благоустройства. За администрацией - установка у каждого входа на пляж информационных табло единого образца с указанием номера пляжа, ответственного лица, телефонов экстренных служб и участкового полиции, а также горячей линии Минкурортов 88005118018.

К 1 июля каждый пляж должен иметь подписанный паспорт готовности к работе, без которого пользователей ждут штрафы.

- В прошлом году мы провели 34 рейда и 156 пользователей были оштрафованы, - говорит первый замминистра курортов Игорь Котляр. - Была пауза в 4 года, никто штрафных санкций не применял, но за отсутствие документов или матросов-спасателей прошлым летом штрафы наложили на 1 267 000 рублей.

В целом, по заверению профильного министерства, из графика выбиваются только Евпатория, Керчь и Судак. Но им хватит времени, чтобы успеть выполнить все требования и встретить туристов во всеоружии.

Дополнительно к 1 апреля администрации курортных регионов должны определить зоны, где запрещены строительные работы на весь период активного сезона. Исключение - объекты, возводимые за бюджетные деньги по республиканским и федеральным программам. Как будут разбираться с частными застройщиками, не желающими простаивать с мая по октябрь, пока не понятно. Муниципальному контролю хоть разорвись - следить за пляжами, стройками, торговлей, чистотой улиц и общественных мест. Где-то не углядят точно.

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