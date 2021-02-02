Цены вырастут, спрос увеличится: Что Крым готовит туристам в курортный сезон 2021

Отдых у моря остается в приоритете, сколько бы он ни стоил Фото: Анна КИРИЕНКО

Спрос на отдых в Крыму продолжает расти. Европейские курорты остаются в зоне локдауна, азиатские и северо-африканские хоть и готовы принимать российских туристов, но не гарантируют безопасность - помимо риска привезти с собой коронавирус из заграничного вояжа, есть шанс попасть с ним в больницу во время отдыха, и в какую копеечку и к каким последствиям это может привести ни в одном турагентстве не скажут.

КАМБЭК КЕШБЭК

Ростуризм со своей стороны продолжает стимулировать поездки внутри страны для тех, кто не привык сидеть в четырех стенах и готов сорваться уже на длинные выходные в честь 23 февраля. К этому сроку возобновится возврат 20% средств, потраченных на отдых продолжительностью более двух суток у аккредитованных и классифицированных участников программы туристического кешбэка. Это значит, что первых туристов в Крыму стоит ждать на два месяца раньше обычного, и готовность к их приезду напрямую влияет на возвратность таких гостей.

- Там, где созданы возможности для комфортного отдыха, там туристов больше - это прямая взаимосвязь, - подтверждает министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - Нужно развивать коммунальную инфраструктуру, нужны дополнительные парковочные места, отремонтированные дороги. Некоторые города должны приложить максимальные усилия. Средства заложены в ФЦП, работа идет.

НА СВОИХ ЧЕТЫРЕХ

Опыт прошлого года показал, что 64% туристов прибыли в Крым на автомобилях. С одной стороны, личный транспорт позволяет свести к минимум контакты и угрозу подхватить вирус, с другой - дает больше маневренности и возможности побывать в разных уголках полуострова. Благо федеральная трасса «Таврида» позволяет доехать от Керчи до Севастополя за несколько часов, но с въездами в города, парковками на курортах и автокемпингами в Крыму сложно.

- Зимние и весенние праздники массового приезда не обещают, разве что небольших семейных вылазок. Глобально нужно готовиться к майским праздникам, от которых зависит высокий сезон, - уверен вице-президент и исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. - Абсолютно точно в эти три месяца нужно ускорится - это пляжи, парковки, состояние автостанций, вокзалов. Навести порядок в пассажирских перевозках и особенно - услугах такси, где ни облика, ни сервиса. С подъездными путями в курортный сезон вообще беда и май - это время для тестирования. Количество туристов на автомобилях увеличится.

Туристов в Крыму встретит море и разбитые буны Фото: Анна КИРИЕНКО

Муниципальным властям предстоит расторгнуть договоры с пользователями пляжей, которые в прошлом году показали свою несостоятельность, искать новых операторов, привлекать бизнес, чтобы подготовить прибрежную территорию для гостей. Прежде всего, это касается главных курортных набережных, поскольку даже новая набережная в Приморском парке Ялты выглядит удручающе.

БУДЕТ ДОРОЖЕ

Главный вопрос - цены на летний отдых в Крыму. В прошлом году из-за высокого спроса они взлетели вверх, при этом загрузка сегмента 5 «звезд» и 4 «звезды» была на уровне 100%. С трехзвездочными объектами на полуострове по-прежнему не густо, и их функцию берет на себя частный сектор. В этом году «серого рынка» прибавится, поскольку все гостиницы уже обязаны иметь категорию, а в Крыму есть большой сегмент объектов приема и размещения туристов, который не может легализоваться и работать как официальные отели. Таким частникам ничего не остается, как стать меблированными комнатами для сдачи в аренду. И по ценам они будут выгодно отличаться от легального сектора.

- Есть недобропорядочные отельеры, которые брали объекты в аренду, и номер стоимостью в 2 тысячи рублей повышался до 5 тысяч за сутки. Такие примеры одноразовых отельеров есть, и по отзывам их легко отследить, - говорит руководитель Ассоциации малых отелей Крыма (АСМОК) Наталия Пархоменко. - Многие держали цены с 2017 года. Но, к примеру, услуга прачечной за 1 кг белья в Крыму стоит 60 рублей, а на материке - 35-41 рубль. Получается, что у нас сопутствующие услуги гостиничного бизнеса дороже, чем на материке, а заработки здесь меньше.

Объективно цена на отдых в Крыму этим летом увеличится на 10% от прошлогодней, что связано с ростом коммунальных платежей, минимальной зарплаты и продуктов питания. По официальным данным Крымстата, продукты за год в регионе подорожали на 5,2%. Неофициальная статистика рисует иные цифры.

- На организацию завтраков в небольшом отеле в год уходит 2 миллиона рублей, а еще в 2017-м уходило 1,5 миллиона. Вот вам и рост цен на отдых. Но для глобального скачка предпосылок нет, - заключила Пархоменко.

ВАКЦИНА ПОКАЖЕТ

Компания раннего бронирования на лето показывает, что мест хватит не всем. Некоторые объекты уже обеспечили себе высокую загрузку, особенно на Южном берегу и Западном побережье. Это может привести к росту стоимости отдыха.

Пляжный отдых остается в приоритете Фото: Анна КИРИЕНКО

- Пляжный песочный отдых пришелся по вкусу семьям с детьми и хорошие отели уже заполнены, - отмечает директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования курортного жилья Tvil.ru Оксана Шустикова. - Другая тенденция - смещение турпотока из курортных городов в небольшие поселки и села. Так бронирование жилья в поселке Новоотрадное на Азовском побережье выросло в 5 раз.

Пока цены на отдых показывают рост в среднем на 14% по сравнению с прошлогодним сезоном. Однако эти данные не учитывают компанию по вакцинированию от коронавируса, которая началась в середине января и к середине марта даст первые результаты по снижению заболеваемости. Тогда спрос может вырасти, и цены, соответственно, тоже. От отдыха на море россияне не откажутся, скорее сократят количество дней пребывания на курортах.

- На лето 25% пар чаще всего бронируют квартиры, так как это более экономные варианты жилья, чем размещение в комфортабельных отелях, - подчеркивает Шустикова. - Однако 44% семей предпочитают останавливаться в отелях. В целом туристы с детьми забронировали 62,5% номеров на лето.

Основной турпоток в Крым устремляется из Москвы - 28%. На втором месте Санкт-Петербург - 9%, на третьем Краснодар - 6,5%. В десятке городов, чьи жители наметили провести отпуск на крымском побережье, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Воронеж, Казань и Новосибирск. Также отдохнуть на море хотят сами крымчане - Севастополь, Симферополь, Евпатория, Ялты и Феодосия впервые попали в актив по бронированию жилья для отдыха летом.

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