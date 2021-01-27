Чтобы спасти курортный сезон в Крыму, власти хотят привить максимум жителей полуострова

К началу весны в Крыму прививку от коронавируса должны получить 80 тысяч жителей Фото: Виталий ПАРУБОВ

Кампания по вакцинации от коронавируса в Крыму набирает обороты. Больше 6 тысяч человек получили первую инъекцию «Спутник V», в том числе глава Крыма Сергей Аксенов.

- Провакцинировался, чувствую себя нормально, - поделился он на региональном штабе по предотвращению распространения инфекции. - У нас выход один - приобретение коллективного иммунитета. Ничего другого спасти в этой ситуации не может. Поэтому мы договорились, что до сезона мы должны провакцинировать максимум крымчан с тем, чтобы курортный сезон прошел без приключений, и все могли заработать.

ВАКЦИНА ПО ВЫЗОВУ

За неделю прививочной кампании от 8042 доз практически ничего не осталось. Со дня на день поступят еще 7200 доз и около 70 тысяч в феврале. Чтобы ускорить процесс, Минздрав Крыма сформировал 10 выездных бригад, которые проводят иммунизацию на крупных предприятиях и в отдаленных населенных пунктах.

- Армянская больница на выезде провакцинировала 105 сотрудников завода «Титан», поликлиника №7 Симферополя в 39-й школе привила 30 учителей, Первомайская больница - 50 жителей села Островское, - сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

Тем не менее, на «горячие» линии министерства и на страницы главы Крыма в соцсетях продолжают поступать обращения от жителей сел, которым нужно добираться пол дня в районную поликлинику для инъекции. Особенно сложно проделать такой путь людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями. Поэтому Минздраву поручено сформировать дополнительные бригады для выезда в населенные пункты, чтобы как только вакцина приходит в регион, проводить массовую иммунизацию.

РАБОЧИЙ ВИРУС

Вторая задача чиновникам от здравоохранения - сократить сроки между сдачей теста на COVID-19 и получением результатов. Несколько суток человек, не зная своего диагноза, ходит на работу, общается с друзьями и родными. И этого достаточно, чтобы инфицировать окружающих и давать всплеск распространения инфекции.

При общем снижении показателей заболеваемости за последнюю неделю количество семейных очагов растет, как и заражений в трудовых коллективах. Административные производства из-за инфицирования сотрудников открыты на 2 юрлица и 11 должностных лиц. По одному делу суд оштрафовал нарушителя санэпидрежима на 50 тысяч рублей.

- 46% зараженных - это работающее население, - отмечает главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Медработники, работники образования, служащие. С введением вакцинации ситуация изменится. Наша задача максимально охватить группы риска иммунизацией от коронавирусной инфекции и обеспечить прохождение курортного сезона без эпидемических осложнений.

Заболеваемость сезонными респираторными инфекциями в Крыму пошла на спад и уже на 3% ниже эпидемического порога. Взрывного роста нет как по коронавирусной инфекции, так и по гриппу и ОРВИ. Но все равно заболеваемость в 1,3 раза выше аналогичного периода прошлого года.

Хуже дела с пневмониями - в 9 раз выше уровня прошлого года, и 37% вызваны коронавирусом. В Ялте и Алуште показатель в 3 раза выше среднего по республике, в Сакском и Черноморском районах - в 2 раза. В причинах смерти больных коронавирусом пневмония занимает лидирующие позиции.

ЗВОНИТЕ 122

Практически каждый второй больной коронавирусом и пневмонией лечится дома. На медпрепараты для амбулаторных пациентов Минздрав получил 28 миллионов рублей. Где и как их раздобыть людям, а также помочь им вызвать врача на дом готовы операторы единой «горячей» линии 122. Там же можно узнать телефоны ковидных отделений, по которым предоставляют информацию о состоянии пациентов. Но только близким родственникам и по времени выхода врачей из «красной зоны».

В целом кампания по иммунизации идет по плану. Но врачи предостерегают - после первой инъекции организм становится уязвим для других инфекций, поэтому масочный режим и дистанция важны как никогда. После второй дозы нужно подождать несколько недель, чтобы организм выработал устойчивый иммунитет и можно было нарушать «респираторный этикет».

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