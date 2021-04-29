На каких улицах Симферополя ограничат движение 9 мая

Фото: Архив "КП"

В Симферополе 9 мая будет перекрыто движение транспорта на некоторых улицах в связи с проведением Парада Победы с 7 утра до 13.00. Колонны техники и военные пройдут по проспекту Кирова в 10.00.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, движение будет ограничено на проспекте Кирова (участок от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева), на улице Севастопольской от пересечения с Козлова до перекрестка с проспектом Кирова). Кроме того, транспорт не сможет ездить по улице Турецкой в районе пересечения с Сергеева-Ценского, а также по улице Пушкина.

Помимо этого, с 7 до 9 утра будет ограничено движение на улице Павленко на участке от Александра Невского до Гагаринского парка.

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