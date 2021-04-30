В Симферополе запустят новый маршрут «Загородный – улица Маршала Жукова»

Транспортная система города расширяется. Фото: Архив "КП"

В крымской столице 30 апреля будет запущен новый автобусный маршрут № 77 «Загородный – улица Маршала Жукова», по пути будут следовать 5 новых комфортабельных автобусов.

Линия маршрута проходит через улицы Маршала Жукова, Героев Сталинграда, Маршала Василевского, Депутатская, Ухтомская, переулок Альпинистов, а также улицы Туристов, Леси Украинки, переулок Персиковый, улицы Ким, Гагарина, Кечкеметская, проспект Победы, улицу Бела Куна и микрорайон Загородный.

Время движения автобуса – 20 минут.

Ранее сообщалось, что власти Крыма нашли поставщиков 200 новых автобусов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50