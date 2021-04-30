Аэропорт Симферополя предоставит VIP-зал ветеранам ВОВ

Самый большой пассажиропоток в симферопольском аэропорту был зафиксирован в 2016 году. Фото: Архив "КП"

В Международном аэропорту Симферополь с 1 по 12 мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также узники фашизма получат бесплатное обслуживание в комфортабельном VIP-зале. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Питание, стоимость которого входит в сервис премиум-класса, обеспечит оператор сети кафе и ресторанов и VIP-зала. Бесплатное обслуживание также предоставляется одному сопровождающему.

Отмечается, что почетные гости без очереди смогут зарегистрироваться на авиарейсы.

Ранее сообщалось, что после воссоединения Крыма с Россией аэропорт Симферополь обслужил 33 миллиона пассажиров.

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