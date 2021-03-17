После воссоединения Крыма с Россией аэропорт Симферополь обслужил 33 миллиона пассажиров

Площадь аэровокзальной инфраструктуры с 2014 года увеличилась в 7 раз. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

За последние семь лет симферопольский аэропорт обслужил больше 33 миллионов пассажиров. За всю историю существования воздушной гавани Крыма самый большой пассажиропоток зафиксировали в 2016 году - 5 миллионов 201 тысяча 522 человека. Самым продуктивным месяцем стал август 2020-го года. За 31 день сотрудникам аэропорта удалось принять и отправить 1 миллион 166 тысяч 672 человека.

Бурное развитие воздушная гавань начала получать после воссоединения Крыма с Россией. Сегодня аэропорт находится в десятке крупнейших в РФ. В 2020-м году он занял шестое место по пассажиропотоку. С 2014-го размеры площади аэровокзала выросли в 7 раз.

Напомним, новый терминал аэропорта Симферополь начал работать с 16 апреля 2018 года. Комплекс в состоянии принять до 3 тысяч 650 пассажиров в час. Кроме того, аэропорт стал достопримечательностью Крыма, благодаря силуэту здания, напоминающего «морскую волну». В 2019 году прошел общекрымский опрос, по результатам которого терминалу присвоили имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.

- За семь лет Крымской весны республика преобразилась. Симферопольский аэропорт стал современным, готовым ежегодно принимать около 5 миллионов человек. Строительство аэродромной инфраструктуры продолжается. Сейчас работаем над новой взлетно-посадочной полосой. Также возводятся контрольно-диспетчерские вышки, - подытожил генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

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