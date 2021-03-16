В Крыму отменили запрет на массовые мероприятия в связи с годовщиной присоединения к России

Впервые ограничения на полуострове ввели 17 марта 2020 года Фото: Архив "КП"

Ко Дню седьмой годовщины вхождения региона в состав России крымские власти решили временно отменить запрет на массовые мероприятия. Соответствующие изменения появились в указе главы о режиме повышенной готовности, который действует на полуострове с 17 марта.

Согласно документу, в числе разрешенных оказались мероприятия, которые организовал мотоклуб «Ночные волки». 18 марта на площади имени Ленина в крымской столице пройдут мото- и автопробеги, а также смотр юнармейских отрядов и кадетских классов. Мероприятие состоится 20 марта с 10:00 до 16:00 на площадках крымских вузов.

Впервые ограничения на полуострове ввели 17 марта 2020 года, а со 2 апреля полуостров закрыли на всеобщий режим самоизоляции. Тогда абсолютно всем гражданам было запрещено покидать свои дома, за исключением самых необходимых случаев. В это же время закрылись все рестораны. Только некоторые кафе работали на вынос. Крымчанам разрешалось ходить в ближайшие магазины и выгуливать домашних животных недалеко от собственного подъезда.

Напомним, 1 марта 2021 года на полуострове отменили большую часть коронавирусных ограничений, но запрет на массовые мероприятия все еще оставался в силе. Тогда в первую очередь был снял мораторий на проведение корпоративов и банкетов на территории гостиниц. Также стали разрешены свадьбы в торжественной обстановке.

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