Симферополь частично остался без воды из-за аварии на водоводе

Сейчас рабочие устраняют последствия аварии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за аварии несколько улиц Симферополя остались без водоснабжения. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи с повреждением на сетях ограничено холодное водоснабжение на улице Набережная (частично), Гагарина (частично), Семашко, а также прилегающих улицах и переулках, - говорится в сообщении.

Пока идут ремонтные работы, питьевую воду будут подвозить к дому номер 8 на улице Семашко.

Ранее сообщалось, что к 15 апреля в Симферополь будет поступать 110 тысяч кубометров пресной артезианской воды.

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