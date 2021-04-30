Эпидемиологические ограничения в Крыму продлили до лета

Все ограничения, введенные в из-за пандемии, призваны сдерживать распространение COVID-19. Фото: Архив "КП"

Ковидные ограничения из-за пандемии на работу кафе и музеев, а также развлекательных и детских центров продлили до начала лета, а именно до 1 июня. Об этом говорят соответствующие поправки, которые глава Крыма Сергей Аксенов уже внес в указ о введении в республике режима повышенной готовности.

В связи с ограничениями на полуострове до 1 июня будут закрыты хостелы, развлекательные и детские центры в выходные и праздничные дни.

Еще месяц будут действовать лимиты на количество зрителей в залах 75% театров и кинотеатров, то же самое – для участников экскурсионных групп.

Ранее сообщалось, какие ограничения в связи с коронавирусом в Крыму планируют снять 1 мая в 2021 году.

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