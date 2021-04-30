В Симферополе ко Дню Победы устанавливают яркие инсталляции

В Симферополе сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» приступили к установке праздничных инсталляций. Фото: пресс-служба Администрации города Симферополя.

Крымская столица украшается ко дню Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные инсталляции уже установили на площади Советской, пересечении улиц Карла Маркса - Пушкина и Горького - Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города Симферополя.

В ближайшее время конструкции появятся на пересечении улиц Пушкина и Ушинского, воинском кладбище на улице Старозенитная, Аллее Славы в парке имени Гагарина, у сквера Победы.

Ранее сообщалось, по какой программе пройдут мероприятия в День Победы в Крыму на 9 мая в 2021 году.

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