В Ялте планируют отменить графики подачи воды с 1 июля

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В Ялте с 1 июля будет подаваться вода круглосуточно, графики отменят. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- За основу при рассмотрении был взят самый пессимистичный прогноз – в случае полного отсутствия осадков. С сегодняшнего дня до 1 июля вода будет подаваться с 6:00 до 00:00 ежедневно. С 1 июля до 1 октября подача воды будет круглосуточной, - уточнил глава РК.

По его словам, при пессимистичном прогнозе, к графикам подачи воды придется вернуться в октябре. Тогда воду будут подавать три часа утром и три часа вечером.

Напомним, в Симферополе была восстановлена подача горячей воды с 1 мая.

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