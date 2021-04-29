Сергей Аксенов: «Симферополю возвращают подачу горячей воды»

Решение по вопросу возобновления подачи горячего водоснабжения принято окончательно Фото: архив "КП"

Запасы водохранилищ Симферополя достаточно пополнились, чтобы вернуть в краны горожан горячую воду. Ее подача возобновится уже 1 мая в 6.00, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- В результате совместных действий ГУП РК «Вода Крыма» и правительства РФ, а также по поручению президента Владимира Владимировича Путина нам удалось накопить в водохранилищах города Симферополя достаточный объем воды, чтобы с 1 мая 6.00 обеспечить город подачей горячей воды, - отметил Аксенов.

Глава региона подчеркнул, что решение по вопросу возобновления подачи горячего водоснабжения принято окончательно.

- Поэтому уже с обозначенного времени и холодная, и горячая вода будут подаваться в полном объеме. Более того, накопленные запасы позволяют нам спокойно себя чувствовать, как минимум, до конца года, - заявил он.

Отдельно стоит отметить, что в Ялте и Алуште график подачи воды остается прежним. Власти называют такое решение вынужденной мерой, но рассчитывают принять ряд решений, которые позволят разрядить ситуацию.

Тем не менее, на Пасху и в День Победы жителям Алушты вернут старые графики подачи воды.

Как заявила мэр города Галина Огнева, 2 мая и 9 мая мы будет увеличена подача воды до пяти часов утром пяти вечером.

- Все остальные праздничные дни мы будем придерживаться того графика, который есть сейчас, - добавила Огнева.

В целом, по мнению властей, республика готова к проведению курортного сезона.

- Во всех санаторных комплексах установлены емкости для воды, при этом, ни один санаторий по отдельному графику не обеспечивается, - заключил он.

Напомним, что в режиме ограниченной подачи воды Крым живет с августа прошлого года. Причиной вынужденной экономии стал самый засушливый год за последние 150 лет, а также перекрытие Северо-Крымского канала властями Украины.

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