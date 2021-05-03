Погода в Крыму на 3 мая: В Симферополе, Евпатории и Феодосии синоптики обещают дожди

В Крыму теплые майские дни. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 мая на Крымском полуострове ожидается высокая пожарная опасность, что ограничивает жарку шашлыков и походы в лес.

В Ялте и Алуште переменная облачность, тепло +18°…+20°, юго-западный ветер 7 -12 метров в секунду.

В Евпатории облачно, дождь и гроза, тепло до +23°, юго-западный ветер 7 -12 метров в секунду.

Погода в Судаке и Феодосии, в точности повторяет ту, что обещают крымские синоптики на Южном берегу Крыма. Но есть одно небольшое дополнение – в Феодосии Крымский гидрометцентр прогнозирует дождь и грозу.

Дождь в Симферополе идет в комплекте с западным ветром. Днем тепло до +26°.

Вода в Черном море у берегов Крыма до +13°.

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