Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин начал проверку с Севастополя

Вице-премьер пробудет на полуострове с 4 по 6 мая. Фото: Марат Хуснуллин

Еще вчера в Крым прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Сегодня утром он отправился в Севастополь для того, чтобы проверить строительство последнего этапа трассы «Таврида». Об этом он сообщил у себя в инстаграме.

- Работу в Севастополе начинаем с трассы «Таврида», - написал куратор республики.

Напомним, «Комсомолка» сообщала о визите вице-премьера на майских праздниках. Ожидается, что визит зампредседателя продлится с 4 по 6 мая.

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