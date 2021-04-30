Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетит Крым на майских праздниках

Хуснуллин прибудет в Крым в начале мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крым с рабочим визитом посетит его куратор в новом составе правительства вице-премьер России Марат Хуснуллин. Ожидается, что визит зампредседателя состоится с 4 по 6 мая. Информацию о командировке Хуснуллина в Крыму «Комсомолке» подтвердили сразу несколько источников в Совете министров и парламенте республики.

Примечательно, что накануне визита Хуснуллина в Крым глава региона Сергей Аксенов объявил о возобновлении подачи горячей воды для жителей столицы республики. Еще раньше Аксенов сообщил о послаблениях в графиках водоподачи. Теперь в Симферополе вода из кранов идет с 6.00 до 00.00. Более того, вчера стало известно, что и Ялта с 1 мая возвращается к круглосуточной подаче воды.

Следует подчеркнуть, что во время своего последнего визита в Крым Марат Хуснуллин провел здесь рабочее совещание как раз по вопросу комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения республики. Кроме этого, Хуснуллин следит за реализацией в Крыму Федеральной целевой программы, жилищным и дорожным строительством.

Более того, очень кстати 30 апреля парламент Крыма обратился к правительству страны с просьбой рассмотреть возможность продления в республике программы льготного ипотечного кредитования. Местные депутаты объяснили свою просьбу особой популярностью программы у жителей полуострова, а также низкими показателями обеспеченности жильем крымчан. Именно Марат Хуснуллин является одним из главных сторонников программы льготного ипотечного кредитования. Он активно выступает за ее продление, в том числе и после 2024 года.

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