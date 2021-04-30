Перед курортным сезоном Ялта переходит на круглосуточную подачу воды

В водохранилищах города появилось 15 млн 999 тысяч метров кубических воды Фото: Анна КИРИЕНКО

С 1 мая в Ялте опять возобновят круглосуточную подачу воды. Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, такой режим продлится до октября. После того, как растаял снег, в водохранилищах появилось 15 миллионов 999 тысяч метров кубических воды.

- В идеале было бы 20, но и этот объем позволяет нам перевести Ялту на безграфиковый режим. Принимаем такое решение. С мая до октября будем подавать воду круглосуточно, –отмечает Павленко.

По ее словам, делать длительные прогнозы пока сложно, поэтому с 1 октября власти курортного города будут принимать решение в зависимости от расходов.

Напомним, из-за критического обмеления водохранилищ Симферополь и близлежащие населенные пункты города перешли на почасовые графики в конце августа. Сразу после крымской столицы на почасовую подачу перешли Бахчисарайский район, Ялта и Алушта, а в ноябре воду ограничил и в Евпатории.

На решение проблем с водоснабжением в Крым в 2020 году направили около 48 миллиардов рублей. На эти деньги должен быть выполнен комплексный план для полного обеспечения дополнительной подачи воды в объеме около 310 тысяч кубометров в сутки.

Также с 10 апреля в Симферополе изменились графики подачи воды. Часы водоподачи на выходных увеличатся на два часа в утреннее время.

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