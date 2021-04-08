Новый график подачи воды по выходным ввели в Симферополе

Симферополь и близлежащие населенные пункты города перешли на почасовые графики в конце августа Фото: Архив "КП"

С 10 апреля в Симферополе вновь изменятся графики подачи воды. Часы водоподачи на выходных увеличатся на два часа в утреннее время.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, подавать воду в субботу и воскресенье будут с 6.00 до 11.00, но вечером по-прежнему с 18.00 до 21.00. Но в будние дни графики подачи останутся неизменны.

В некоторых районах с круглосуточной подачей воды в это время будет падать давление в водопроводах.

Напомним, не так давно часы подачи водоснабжения в выходные и праздничные дни хотели полностью изменить. Планировалось, что воду будут включать в 8.00, а не в 6.00 как в будние. А отключать в 11.00. Вечером остались бы все те же три часа - с 18.00 и до 21.00.

Заметим, в середине февраля крымские власти обещали полностью избавиться от ограничений в подаче воды к концу лета. Тогда председатель Госсовета республики Владимир Константинов отметил, что острая фаза вододефицита уже пройдена.

Симферополь и близлежащие населенные пункты города перешли на почасовые графики в конце августа из-за критического обмеления крымских водохранилищ. Сразу после крымской столицы на почасовую подачу перешли Бахчисарайский район, Ялта и Алушта, а в ноябре воду ограничил и в Евпатории.

На решение проблем с водоснабжением в Крым в 2020 году направили около 48 миллиардов рублей. На эти деньги должен быть выполнен комплексный план для полного обеспечения дополнительной подачи воды в объеме около 310 тысяч кубометров в сутки.

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