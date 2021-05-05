Основной упор в водообеспечении Крыма будет сделан на замену дырявых труб

На замену изношенных труб Симферополя в этом году потрятят 1,5миллиарда рублей. Фото: пресс-служба главы РК

Основной упор в водообеспечении Крыма будет сделан на замену изношенных сетей водоснабжения. Об этом по итогам визита в Крым сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Мы очень подробно обсудили вопросы, связанные с водоснабжением. Причем как с перспективным, так и работы над снижением потерь — это основной объем работ, - уточнил он. - Очень подробно все рассмотрели с директором ГУП «Вода Крыма»: снижение потерь, налаживание учета, замена труб. Надо прямо сказать, что последние десятилетия в водоснабжение региона деньги не вкладывались совсем. Износ труб под 90%, они дырявые. Если мы их максимально быстро сможем заменить и починить, уже часть проблем с водой будет решена.

Напомним, в этом году в Симферополе пройдет масштабная замена изношенных водопроводных сетей. Власти Крыма на эти цели выделят 1,5 миллиарда рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50