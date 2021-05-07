Вместо полюбень-травы одуванчики: Коктебельская баба Люда восстанавливает мужскую силу по-новому

Крымчанка хороша в любом венке. Фото: Людмила ПАВЛОВНА Коротикова (Чепиль)/VK

Коктебель славен достопримечательностями, среди которых не только великолепные творения природы, как гора Карадаг и бухты – Лисья и Тихая, но и люди. Людмилу Коротикову, как бабу Люду-«полюбень-трава», знают далеко за пределами полуострова. Крымская пенсионерка стала настоящей звездой ютуба и соцсетей.

В майские праздники крымчанка, которая считает, что может заговорами и местными травками вернуть мужскую силу, заняла привычное место на набережной, где у нее своя давно обжитая лавочка.

Часть отдыхающих игнорирует услуги по оздоровлению. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Вы откуда?! Ого, с самого Новосибирска! Подходите, не стесняйтесь! Полюбень-трава еще не выросла, но зато есть лимонная полынь, которая врачует ничуть не хуже, - настойчиво предлагает свои услуги проходящим мимо туристам баба Люда.

Кермек татарский – так по-научному называется полюбень-трава, ушлая крымчанка в своем венке поменяла на цветущие одуванчики, иногда для разнообразия форсит в «головном уборе» из голубого льна. Но все же она держит при себе и сухие букеты из известного растения.

Баба Люда, пока мало туристов, смотрит видео в интернете. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Хотя по большому счету не важно, что на голове, важно, что внутри! Главное, что баба Люда по-прежнему настроена оптимистично и на боевой лад – готова помочь каждому обрести свой кусочек счастья.

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