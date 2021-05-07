Центр Симферополя перекрыт до 11.30 из-за репетиции Парада Победы

Фото: Архив "КП"

Центр Симферополя 7 мая перекрыт с 7 утра до 11.30 в связи с генеральной репетицией Парада Победы, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Так, ограничения касаются проспекта Кирова на участке от площади Амет-Хан Султана до площади Куйбышева, также движение транспорта ограничено на улице Севастопольская от пересечения с Козлова до пересечения с проспектом Кирова. Кроме того, нельзя ездить до 11.30 по улице Турецкой в районе пересечения с улицей Сергеева-Ценского и на улице Пушкина в районе пересечения с Самокиша.

Также в пресс-службе администрации напомнили, что подземные пешеходные переходы в районе пересечения улиц Горького и Карла Маркса закрыты в этот период. Это касается и переходов на площадях Амет-Хан Султана и Советской.

Напомним, что 9 мая в Симферополе и Керчи пройдут Парады Победы. Также запланированы праздничные салюты.

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