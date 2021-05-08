Шестой ЯМЭФ в этом году состоится в ноябре

2019-м году в мероприятии приняли участие больше 4,5 тысячи человек. Фото: Архив "КП"

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в этом году состоится в ноябре, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Instagram.

- В этом году Ялтинский Форум пройдет с 4 по 6 ноября, - написал чиновник.

По его словам, решение было принято в ходе его поездки в Крым в начале мая.

Осенью 2021 года форум пройдет с соблюдением всех эпидемиологических мер.

В апреле 2020 должен был состояться пятый Ялтинский международный экономический форум, но его отменили в связи с пандемией коронавируса.

Ранее постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщал, что ЯМЭФ может пройти в начале октября.

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