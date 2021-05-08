В Крыму за полгода цена на некоторые овощи выросла на 30%

Подорожание свежих огурцов и помидоров связано с сезонностью. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Республике Крым за последние полгода поднялась стоимость некоторых овощей более чем 30%. Об этом говорится в данных еженедельного ценового мониторинга Крымстата.

Больше всего подорожал картофель – на 34,39% и морковь – на 43,85%. Цены на огурцы и помидоры также выросли – на 9,67% и 6,78%. Цена репчатого лука поднялась на 28,95%.

Ранее сообщалось, что в Крыму поднялись цены на фрукты, овощи и билеты в кино. Также будут дорожать яйца и мясо птицы.

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