Украинская дамба, перекрывающая Северо-Крымский канал, начала разрушаться

Сейчас власти Крыма и России ищут способы обеспечить полуостров водой. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Возведенная семь лет назад дамба в Херсонской области, призванная перекрыть подачу воды по Северо-Крымскому каналу, уже разрушается. Об этом сообщают украинские СМИ.

На строительство сооружения, которое теперь едва выдерживает напор, было выделено 35 миллионов гривен из государственного бюджета, однако работы на объекте так и не довели до логического завершения.

На пути днепровской воды в Крым остается единственный барьер – мешки с песком – ограждение, которое возвели в 2014-м херсонские фермеры. Однако остается вопрос, способен ли такой барьер сдержать давление водных масс.

Сейчас власти республики активно ищут разные варианты для водного снабжения полуострова.

Ранее сообщалось, что в июле в Азовском море начнут бурение скважин для обеспечения Крыма пресной водой. Специалисты проводят необходимые исследования.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50