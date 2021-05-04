В июле в Азовском море начнут бурение скважин для обеспечения Крыма пресной водой

В начале апреля под Азовским морем ученые начали разведку пресных запасов воды. Фото: Архив "КП"

В начале июля в Крыму начнут бурение скважин в Азовском море, чтобы обеспечить полуостров пресной водой, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

- Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. Зашли два судна. Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин, - отметил куратор республики.

Напомним, Симферополь и близлежащие населенные пункты города перешли на почасовые графики в конце августа из-за критического обмеления крымских водохранилищ. Сразу после крымской столицы на почасовую подачу перешли Бахчисарайский район, Ялта и Алушта, а в ноябре воду ограничил и в Евпатории.

На решение проблем с водоснабжением в Крым в 2020 году направили около 48 миллиардов рублей. На эти деньги должен быть выполнен комплексный план для полного обеспечения дополнительной подачи воды в объеме около 310 тысяч кубометров в сутки.

Заметим, в начале апреля под Азовским морем ученые начали разведку пресных запасов воды. Как сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, если под морем найдут источники питьевой воды, то ее планируют направить в Северо-Крымский канал. Точное понимание о качестве и объемах ресурса должно было появиться в начале лета, когда все исследования полностью завершатся.

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