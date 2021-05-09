В Симферополе в параде Победы приняло участие больше тысячи человек

В параде принимали участие войска нацгвардии, МЧС, казаки, кадетские классы. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В столице республики более тысячи человек приняли участие в военном параде в честь 76-летия Победы в ВОВ. Об этом сообщил «Крым 24».

- Более тысячи человек участвовало. Это и войска национальной гвардии, и МЧС, и казали, и кадетские классы, помимо Минобороны, – приводит СМИ слова заместителя командира 22-го армейского корпуса по материально-техническому обеспечению Александра Демина.

Уточняется, что в этом году мероприятия в честь Дня Победы были не такими масштабными, в связи с коронавирусными ограничениями. Однако парады состоялись в Симферополе, Керчи и Севастополе.

Ранее сообщалось, по какому плану пройдет парад военной техники и авиации в Симферополе на 9 мая 2021 года.

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