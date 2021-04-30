Парад военной техники и авиации в Симферополе на 9 мая 2021 года: схема маршрута и порядок движения военных колонн

В Симферополе пройдет три репетиции Парада Победы Фото: Надежда ДАЦЮК

9 мая в Симферополе пройдет традиционный Парад Победы. В нем примут участие больше 70 единиц техники. Зрители смогут увидеть бронетранспортеры БТР-82а, бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун», ЗРК «Панцирь-С» и «Оса». Кроме того, маршем пройдут колонны военных.

- По проспекту Кирова от площади Амет-Хана Султана до площади Советской пройдут парадные расчеты частей Симферопольского гарнизона и механизированная колонна военной техники, - уточнили в пресс-службе администрации Симферополя.

Автомобилистам нужно учитывать, что центральные улицы города будут перекрыты с 7 утра до 13.00.

Несмотря на ремонт, на центральной площади Ленина будет установлен светодиодный экран, на котором будет транслироваться обращение президента России Владимира Путина к гражданам России в связи с празднованием 76-й годовщины Великой Победы. Для ветеранов около Государственного академического музыкального театра организуют смотровую площадку. Для тех, кто хочет посетить парад Победы, нужно будет пройти через один из 11-ти контрольно-пропускных пунктов. Четыре из них будут работать на проспекте Кирова, два – на площади Амет-Хана Султана по направлению к площади Ленина, два – на площади Советская. Кроме того, пункты пропуска предусмотрены на улице Крылова, Гоголя, Самокиша, Карла Маркса, Горького, Сергеева-Ценского.

Выставку военной техники, вооружения и стрелкового оружия можно посмотреть в парке им. Ю.А. Гагарина около скульптурной композиции «Три грации». Она будет проходить с 8.00 до 15.00. Также в парке будет организована прямая трансляция симферопольского Парада Победы.

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