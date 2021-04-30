Где посмотреть Парад Победы в Симферополе и как пройти к шествию

В связи с ремонтом на площади Ленина движение для людей в пешеходной зоне на улице Кирова будет ограничено Фото: Архив "КП"

В Симферополе, как и в других городах Крыма, в этом году 9 мая пройдет парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На центральных улицах города состоятся торжественные шествия. А в связи с ремонтом на площади им. Ленина движение для людей в пешеходной зоне на проспекте Кирова будет ограничено, поэтому для прохода на территорию проведения Парада Победы будет размещено 11 контрольно-пропускных пунктов:

Схема Парада. Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

- 4 пункта пропуска по проспекту Кирова, из них 2 пункта на площади Амет-Хана Султана (по направлению к площади В.И. Ленина) и 2 пункта на площади Советская (со стороны ресторана Диканька и RBT (магазин техники);

- 1 пункт пропуска на улице Крылова (со стороны улицы Севастопольской);

- 1 пункт пропуска на ул. Гоголя (в районе кафе Шашлыкофф);

- 1 пункт пропуска на улице Чехова (в районе перекрестка улицы Чехова и Севастопольской);

- 1 пункт пропуска на улице Самокиша (в районе перекрестка улицы Самокиша и Кирова);

- 1 пункт пропуска на улице Карла Маркса (в районе магазина Янтарь);

- 1 пункт пропуска на улице Горького (в районе Детского мира);

- 1 пункт пропуска на улице Сергея Ценского (в районе перекрестка улице Сергея Ценского и Севастопольская).

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