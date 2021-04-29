В связи с проведением парада движение транспортных средств полностью перекроют с 7.00 до 13.00 Фото: Архив "КП"

В крымской столице, как и в других городах полуострова, в этом году 9 мая пройдет парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. «Комсомолка» разъясняет, как будет работать общественный транспорт на 9 мая 2021 года в Симферополе.

В связи с проведением парада движение транспортных средств полностью перекроют с 7.00 до 13.00 по проспекту Кирова (на участке от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева включительно), по улице Севастопольской (на участке от перекрестка улицы Севастопольской и улицы Козлова до пересечения улицы Севастопольской и проспекта Кирова), на улице Турецкая (в районе пересечения с улицей Сергеева-Ценского) и улице Пушкина (в районе пересечения с улицей Самокиша).

Также на месте проведения публичного мероприятия по улице Павленко - от участка улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина – временно перестанут ходить пассажирские автобусы с 7.00 до 9.00. А на дорогах, которые будут задействованы в параде, будет запрещена парковка транспортных средств и обеспечено дежурство эвакуаторов.

Напомним, в этом году парад 9 мая пройдет по измененному маршруту из-за ремонта дорог в крымской столице. Все участники шествия сначала будут идти по проспекту Кирова, а потом сместятся по улице Розы Люксембург, а не по Карла Маркса.

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