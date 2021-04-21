Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2021 года в Симферополе: где будут перекрыты улицы

В Симферополе Парад Победы пройдет 9 мая Фото: Архив "КП"

Близится 9 мая, в честь праздника в Симферополе пройдет Парад Победы. В крымской столице в начале мая трижды пройдут репетиции парада.

Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, движение транспорта будет перекрыто по проспекту Кирова (на участке от пл. Амет-Хана Султана до пл. Куйбышева включительно), на улице Севастопольской (участок от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова), а также на улице Турецкая (в районе пересечения с улицей Сергеева – Ценского). Кроме того, транспорт не сможет проезжать по улице Пушкина (в районе пересечения с улицы Самокиша).

Итак, на указанных участках улиц транспорт не сможет проезжать:

3 мая (с 18:00 до 0:00);

5 мая (с 18:00 до 0:00);

7 мая (с 7:00 до 11:30).

Кроме того, на этих улицах будет запрещена парковка транспорта.

Напомним, шествие «Бессмертного полка» в Крыму в этом году пройдет в онлайн-режиме из-за ковидных ограничений. Все желающие принять участие могут зарегистрироваться с 20 апреля до 7 мая на официальном сайте «Бессмертного полка», указав регион. Позже зарегистрированные участники получат запись трансляции.

Парад Победы пройдет 9 мая в Симферополе по измененному маршруту из-за ремонта дорог в крымской столице. Так, ветераны и техника будут двигаться по проспекту Кирова. Однако немного смещается путь к Вечному огню – колонна будет двигаться по улице Розы Люксембург, а не по Карла Маркса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шествие парада Победы в Симферополе пройдет по другому маршруту

Траектория изменится из-за ремонта на площади Ленина (подробнее)

В мае центр Симферополя перекроют для проведения репетиции Парада Победы

Ограничения движения намечены на 3, 5 и 7 мая (подробнее)