Перекрытие дорог в Симферополе на 9 мая 2021 года: список, схема перекрытия во время Парада Победы

Движение по проспекту Кирова будет перекрыто Фото: Надежда ДАЦЮК

В Симферополе полным ходом идет подготовка ко Дню Победы. В связи в с проведением традиционного парада 9 мая будет перекрыто движение на некоторых центральных улицах.

Так, движение транспорта будет ограничено с 7 утра до 13.00 на проспекте Кирова (участок от площади Амет-Хана Султана до площади Кубышева. Также ограничение движения предусмотрено в это время на улице Севастопольской от перекрестка с Козлова до пересечения с проспектом Кирова. Также транспорт не будет двигаться по улице Турецкой в районе пересечения с улицей Сергеева-Ценского.

Кроме того, движение транспорта ограничено с 7 до 9 утра на месте проведения публичного мероприятия на улице Павленко.

Парковка транспорта в этот период запрещена, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, будут работать эвакуаторы.

ПЕШЕХОДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Наблюдать за парадом не запрещено, но должны быть соблюдены все противоэпидемические меры в связи с пандемией коронавируса. Парадные расчеты частей Симферопольского гарнизона и колонна военной техники будет двигаться по проспекту Кирова от площади Амет-Хана Султана до Советской.

В городской мэрии напомнили, что пешеходная зона на площади Ленина будет перекрыта из-за ремонта (со стороны памятника В.И. Ленина от здания пр. Кирова, 13 до остановки на пр. Кирова, 17, со стороны Государственного Академического музыкального театра).

Для прохода на территорию проведения Парада Победы будет размещено 11 контрольно-пропускных пунктов.

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