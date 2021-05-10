В Следкоме Крыма нашли причину нападения с ножом на 15-летнего подростка

Следователи нашли причину инцидента. Фото; архив КП

Стали известны подробности ЧП, случившегося во дворе дома на улице Тренева в столице региона, где вечером получил ножевые ранения подросток.

В пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по РК и Севастополю сообщили, что удалось установить всех участников ЧП и его нюансы.

Следователи установили, что одноклассник ударил 15-летнего подростка ножом, в ходе бытового конфликта. На сегодняшний день жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Юный спортсмен симферопольского спортивного клуба «Скиф» идет на поправку.

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