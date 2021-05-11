Крымская погода преподнесла «сюрприз»: В соцсети появилось видео с Ай-Петри

На Ай-Петри густой туман. Фото: кадр видео Андрей Бачурин/VK

Майские праздники подарили для россиян отличный шанс провести время на свежем воздухе. Правда свежий воздух иногда очень бывает очень свежим.

Видео, которое появилось в социальной сети, наглядно демонстрирует все причуды крымского климата.

- Вот такой «сюрприз» преподнесла нам природа вечером на Ай-Петри, - сообщает автор видео Андрей Бачурин.

В кадре сильный пронизывающий ветер рвет на клочки густой туман, такое впечатление, что вот-вот закружат в хороводе снежинки. Но метели не случилось, все обошлось весенними заморозками.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50