Крымский лже-террорист за сообщение о подготовке нападения на школу получил уголовное дело

Ложное сообщение о поготовке терракта стало реальным уголовным делом Фото: Архив "КП"

Житель села Амурское Красногвардейского района Крыма, который сообщил в соцетях о подготовке к нападению на школу, стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит штраф до 700 тысяч рублей, или до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили в главке Следкома по Крыму и Севастополю, 25-летнего безработного жителя Красногвардейского района подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объекта социальной инфраструктуры (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

- Красногвардейским межрайонным следственным отделом установлено, что поздним вечером 11 мая текущего года мужчина, действуя из хулиганских побуждений, со своего мобильного телефона вышел в социальную сеть, где разместил в общедоступном поселковом сообществе новость о готовящемся террористическом акте в местном образовательном учреждении, - уточнили в Следкоме.

УФСБ во взаимодействии с МВД незамедлительно отреагировали на данное сообщение. В ходе проверки информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась. Сам фигурант уголовного дела пояснил, что таким образом он решил проверить оперативность действий силовых структур.

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