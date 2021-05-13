На трассе под Евпаторией сделают кюветы, чтобы машины не съезжали на пляж

Кювет – небольшая канава, выемка трапецеидальной формы вдоль обочины автомобильной или железной дороги. Фото: Архив "КП"

Кюветы обустроят на трассе Симферополь – Евпатория в районе поселка Прибрежное для недопущения съезда на пляж. Об этом сказано в приказе министра транспорта Крыма об утверждении перечня аварийно опасных участков дорог и мер устранению причин ДТП на них.

Нарезка кювета нужна, чтобы на 200-метровом участке дороги возле стелы «Евпатория» было меньше аварий. Для этого также ограничат скоростной режим до 70 километров в час.

Также на 2022 год запланирована установка комплексов видеофиксации для контроля скорости автомобилей на дороге.

Ранее сообщалось, что дорога на Севастополь по трассе «Таврида» полностью открыта. Причиной ограничения движения был сошедший оползень. На ликвидацию обвала грунта ушли сутки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50