Дорога на Севастополь по трассе «Таврида» полностью открыта

На расчистку трассы от сошедшего грунта ушло чуть больше суток. Фото: правительство Севастополя

Движение транспорта на Президентской дороге под Севастополем и трассе «Таврида» возобновилось. Все ограничения по проезду автомобилей сняты.

- Движение по Президентской дороге и 7-му этапу Тавриды восстановлено полностью, - сообщили в пресс-службе АО ВАД.

Расчисткой трассы от грунта больше суток занимались 15 единиц техники и 20 человек. Помимо того, что бульдозеры вывозили осыпавшуюся на дорогу землю, рабочим предстояло снять весь грунт с откоса дороги, чтобы предотвратить дальнейшее движение.

На время работ от развязки к селу Верхнесадовое до поворота на улицу Чернореченская движение транспорта было приостановлено. Дополнительно перекрыли въезд на Президентскую дорогу со стороны трассы Симферополь-Бахчисарай-Севастополь.

Напомним, расчистка участка Президентской дороги началась утром 8 апреля. В районе поворота на Первомайский полигон ТБО на трассу сошел оползень. Причиной обвала в правительстве Севастополя считают затяжные дожди.

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