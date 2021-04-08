Трассу «Таврида» официально оформят и введут в эксплуатацию только в декабре

Официально трассу "Таврида" оформят только к концу этого года Фото: Архив "КП"

Трассу «Таврида» официально оформят и введут с эксплуатацию до 1 декабря 2021 года. Об этом на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в Республике Крым сообщил министр транспорта Евгений Исаков.

- В текущем году продолжается работа по изъятию земельных участков, - пояснил он. - Из 1547 изъято 1385, осталось выкупить 162 земельных участка. В судебных разбирательствах находятся 70, на 85 проводятся земельно-кадастровые работы, по 7 документы уже на руках у владельцев. Полностью работы будут завершены до конца октября, и к началу декабря введем объект в эксплуатацию.

Ранее ООО «Институт «Шельф» предоставил главному подрядчику строительства «Тавриды» АО «ВАД» доступ ко всем площадкам строительства. Но из 1359 участков, подлежащих изъятию, соглашения подписаны только на 1141, в республиканскую собственность оформлены 911. Оплату получили владельцы 56 наделов. Еще около 100 обратились в суд с исками.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести расчет за изъятые участки под строительство трассы «Таврида» до конца 2020 года.

Официально движение по «Тавриде» было открыто 27 августа 2020 года. Дорогу открывал лично президент страны. Владимир Путин проехал по пятому участку трассы, который идет в обход Симферополя. Вместе с президентом трассу открывал и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

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