Движение по «Тавриде» в районе Севастополя возобновится не раньше пятницы

Оползень перекрыл трассу в Севастополь Фото: АО ВАД

Последствия обвала на Президентской дороге в сторону Севастополя устранят не раньше 9 апреля. Только после расчистки дорожного полотна откроется проезд по участку «Тавриды» в направлении города-героя.

- На расчистку грунта, сошедшего на Президентскую дорогу под Севастополем, потребуется около суток, - сообщил КП-Крым пресс-секретарь АО «ВАД» Григорий Назаров. - В течение этого времени движение транспорта на участке трассы «Таврида» от развязки к селу Верхнесадовое до поворота на улицу Чернореченская ограничено. Участок будет открыт для машин завтра.

Дополнительно запрещен въезд на Президентскую трассу со стороны дороги Симферополь-Бахчисарай-Севастополь. Работы идут полным ходом. На месте разгребают завалы несколько бульдозеров. Причиной обвала в правительстве Севастополя считают затяжные дожди.

Нарасчистку завала уйдет не меньше суток. Фото: АО ВАД

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