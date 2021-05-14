Жители пригорода Симферополя в складчину отремонтировали дорогу

Радостные и довольные симферопольцы в складчину заасфальтировали дорогу к своим домам

Жители микрорайона Каменка в Симферополе в складчину отремонтировали дорогу. На все про все у них ушло 190 тысяч рублей и длинные майские выходные.

- Начало положено. Спасибо всем, кто сдал денежные средства, и кто выходил на два субботника, - рапортовали горожане в одной из социальных сетей.

Для ремонта им потребовалось два трактора, каток и асфальтовая «крошка».

Напомним, в этом году на ремонт дорог в Симферополе предназначено 360 миллионов рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50