Появилось видео рассвета 15 мая на Ай-Петри: Новый день на Южном берегу Крыма начался безмятежно

В Крыму очень красивые рассветы. Фото: Андрей Бачурин/VK

Огненный мячик, по имени Солнце, выныривает из Черного моря, пробивая плотные густые облака занимает свое законное место на небосводе.

Восходами в Крымских горах можно любоваться бесконечно, тем более что на каждый новый день природа приготовила уникальный, неповторимый рецепт рассвета.

- 15 мая. Рассвет на Ай-Петри, - фото и видео с таким названием разместил в соцсети житель Ялты Андрей Бачурин.

Причудливой формы облаков, которые особо впечатлительные очевидцы восприняли за предвестник апокалипсиса, на горизонте нет. По всей видимости очередной уик-энд можно без опаски провести на свежем воздухе - в горах или у моря. Правда не стоит забывать, что на полуострове действует штормовое предупреждение, актуальна и повышенная пожарная опасность.

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