Хитрые лисы из крымской Долины Привидений выманивают у туристов сосиски

Плутовка любит позировать на камеру. Фото: Походы по Крыму "Южный ветер"/VK

Живность на Крымском полуострове, как и владельцы точек общепита и отелей, ждет начала туристического сезона. Отдыхающие - народ щедрый и добрый, к фауне полуострова весьма благожелателен. Лебедь рядом окажется – даст горбушку хлеба, а если рыжая плутовка возникнет на пути, то поделятся чем-то более существенным, чем изделие из муки.

- Крымские лисы соскучились по туристам. Видео со склонов Демерджи из Долины Привидений от наших подписчиков, - такой пост сопровождает видео в крымском популярном паблике .

В кадр очевидцев попала Патрикеевна, которая с удовольствием перекусывает сосисками.

Пользователи живо прокомментировали пост.

- Привет бешенство, - заявили скептики.

Осторожные предостерегли:

- Не стоит прикармливать. Следующий турист сделает сосиски из нее.

На что было отвечено:

- Пусть питается, лис не едят! Да и на воротник, нельзя ни в коем случае! Сейчас полно синтетических прекрасных материалов. Пусть живут зверушки!

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