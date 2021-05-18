Сергей Аксенов: Острая фаза вододефицита в Крыму пройдена

Алушта продолжает соблюдать графики подачи воды. Фото: Надежда ДАЦЮК

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о завершении острой фазы дефицита воды на полуострове для нужд крымчан.

Об этом Сергей Аксенов заявил в эфире канала «Миллет».

По его словам, из населенных пунктов Крыма только Алушта все еще находится в острой фазе вододефицита.

- Острую фазу прошли. Острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды – два утром, три вечером, – пояснил глава республики.

Он также добавил, что в Крыму планируется построить два новых водохранилища. Одно для нужд Симферополя, второе – Алушты.

Ранее сообщалось, Ялта поделится водой с Алуштой: от «Артека» протянут временный водовод.

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